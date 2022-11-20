Количество шт. в упаковке: 1 м.
Вес брутто: 33 кг
Объем: 0,15
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 01 белый
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Стул Вертекс 20мм
Салфетки Габардин
Салфетки Жаккард
Салфетки Журавинка
Стул Дания 25мм
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стол Лидер 7
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Секция стульев 01
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол 08 металлик
Чехол 03
Салфетки Мати
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье из нержавеющей стали 1202
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул Изо с пюпитром, красный
Стол пластиковый квадратный
Стул Раунд 20мм
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стол Лидер 2, уличный из реек
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Хит 25мм - рогожка бежевая
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, небесно-голубой
Стул барный Порше белый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Слинг барный, золотой
Стул Консек барный, золотой
Стул Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-11 барный
Табурет Лофт-12 Н барный
Стул Изо Net
Стул Борно зеленый
Стул барный Акрилик голубой
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-2
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул Chic шоколадный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Кресло лофт New 4
Стеллаж 07
Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный
Стул Изо Т плюс, красный
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Стул барный Лофт Альтрон
Стул полубарный Лофт Альтрон
Дорожка ARS
Стеллаж 18
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Стул Signal august velvet, черный
Скатерть Сатин
Салфетки Deco
Chester кресло
Комплект мебели для кафе Наполеон
Комплект стеллажей со столиком 40
Стеллаж 53
Стеллаж 54
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Куртра орех
Конфигурация складных столов №6
Стул Хит 20мм, золото, ромб синий
Обеденный стол круглый Венеция
Стул офисный Гирос, рогожка, синий
Стол-чемодан складной, коричневый
Стол квадратный Verona
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Ogni Motilka рогожка
Скатерть Issy
Скатерть Rose габардин
Сервировочный столик Siesta
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками
Стол раскладной Eva коричневый
Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный
Стол обеденный Детройт белый
Стол обеденный Чикаго
Стол обеденный Ричмонд охра
Стул барный Тиесто белый
Стул Форли красный
Барный стул 1018 черный
Стул Тиро софт
Стол пластиковый раздвижной Libeccio
Стол пластиковый плетеный Riva
Чехол 02, розовато-серый
Комплект Такер, 4 черных стула
Кресло Классическое резное
Стул Vero
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Алекс 6
Стол Алекс 7
Стол Алекс 2
Стол Дези классический
Диван Банжо
Диван большой Джайпур
Оттоманка Кардинал
Стул Такер, зеленый деревянный
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Диван - кровать Toronto
Стул Гаага велюр OSCAR 046
Стул Тюльпан на крутящейся основе
Кресло Байрон велюр изумруд
Стол обеденный Верона белый
Стол Accent трюфель/серебро
Стол Clyde бетон/белый
Стул барный Бомба фиолетовый
Стул пластиковый Virginia, кофе
Стул пластиковый Bit, антрацит
Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Стул Атлас барный
Стул Эврика коричневый
Стул-кресло Самба М, белый
Стул пластиковый Bloom, серебристый
Кресло пластиковое Box, красный
Барный стул Sport, красный/ черный
Барный стул Sport, белый/ черный