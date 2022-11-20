Стол Swift белый 110

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Стол Swift белый 110

4.7
22 600 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке: 1 м.

Вес брутто: 33 кг

Объем: 0,15

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.2 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина1500 мм
  • Вес33 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыстекло
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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Оптовая цена
12

Стул барный Лофт Альтрон

Стул полубарный Лофт АльтронНастоящее фото товара Стул полубарный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
5

Стул полубарный Лофт Альтрон

Дорожка ARSНастоящее фото товара Дорожка ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от440
14

Дорожка ARS

Стеллаж 18Настоящее фото товара Стеллаж 18, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
8

Стеллаж 18

Стул Halmar dariusz, дуб сономаНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz, дуб сонома

Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
10

Стул Signal august velvet, черный

Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от510
14

Скатерть Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от160
7

Салфетки Deco

Chester креслоНастоящее фото товара Chester кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от128 390
Оптовая цена
11

Chester кресло

Комплект мебели для кафе НаполеонНастоящее фото товара Комплект мебели для кафе Наполеон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 770
Оптовая цена
16

Комплект мебели для кафе Наполеон

Комплект стеллажей со столиком 40Настоящее фото товара Комплект стеллажей со столиком 40, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
9

Комплект стеллажей со столиком 40

Настоящее фото товара Стеллаж 53, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
8

Стеллаж 53

Настоящее фото товара Стеллаж 54, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
13

Стеллаж 54

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный Куртра орехНастоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
11

Стол обеденный Куртра орех

Конфигурация складных столов №6Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №6, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №6

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм, золото, ромб синий

Обеденный стол круглый ВенецияНастоящее фото товара Обеденный стол круглый Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от68 690
Оптовая цена
13

Обеденный стол круглый Венеция

Стул офисный Гирос, рогожка, синийНастоящее фото товара Стул офисный Гирос, рогожка, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
13

Стул офисный Гирос, рогожка, синий

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 81 шт.
Настоящее фото товара Стол квадратный Verona, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
13

Стол квадратный Verona

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Ogni Motilka рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
14

Скатерть Ogni Motilka рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Issy, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Скатерть Issy

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Настоящее фото товара Сервировочный столик Siesta, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена
8

Сервировочный столик Siesta

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полкамиНастоящее фото товара Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
6

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками

Стол раскладной Eva коричневыйНастоящее фото товара Стол раскладной Eva коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
12

Стол раскладной Eva коричневый

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99040
37 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный

Стол обеденный Детройт белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Детройт белый

Стол обеденный ЧикагоНастоящее фото товара Стол обеденный Чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Чикаго

В наличии 25 шт.
Стол обеденный Ричмонд охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Ричмонд охра

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
10

Стул барный Тиесто белый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Настоящее фото товара Барный стул 1018 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Барный стул 1018 черный

Настоящее фото товара Стул Тиро софт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Стул Тиро софт

Стол пластиковый раздвижной LibeccioНастоящее фото товара Стол пластиковый раздвижной Libeccio, произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена
13

Стол пластиковый раздвижной Libeccio

Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
7

Стол пластиковый плетеный Riva

Чехол 02, розовато-серыйНастоящее фото товара Чехол 02, розовато-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
82Хит

Чехол 02, розовато-серый

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Кресло Классическое резноеНастоящее фото товара Кресло Классическое резное, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена
8

Кресло Классическое резное

Настоящее фото товара Стул Vero, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
8

Стул Vero

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Алекс 6, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
8

Стол Алекс 6

Настоящее фото товара Стол Алекс 7, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена
12

Стол Алекс 7

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Настоящее фото товара Диван Банжо, произведённого компанией ChiedoCover
от84 790
Оптовая цена
10

Диван Банжо

Настоящее фото товара Диван большой Джайпур, произведённого компанией ChiedoCover
от126 465
Оптовая цена
13

Диван большой Джайпур

Настоящее фото товара Оттоманка Кардинал, произведённого компанией ChiedoCover
от75 490
Оптовая цена
6

Оттоманка Кардинал

Стул Такер, зеленый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, зеленый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
11

Стул Такер, зеленый деревянный

Стул Сахара 25мм с откидным столикомНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
11

Стул Сахара 25мм с откидным столиком

Диван - кровать TorontoНастоящее фото товара Диван - кровать Toronto, произведённого компанией ChiedoCover
от102 790
Оптовая цена
10

Диван - кровать Toronto

Стул Гаага велюр OSCAR 046 Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
8

Стул Гаага велюр OSCAR 046

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Кресло Байрон велюр изумруд Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
7

Кресло Байрон велюр изумруд

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

Стол Accent трюфель/сереброНастоящее фото товара Стол Accent трюфель/серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
13

Стол Accent трюфель/серебро

Стол Clyde бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Clyde бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99028
21 990 ₽Оптовая цена
15

Стол Clyde бетон/белый

Стул барный Бомба фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Бомба фиолетовый

В наличии 38 шт.
Стул пластиковый Virginia, кофеНастоящее фото товара Стул пластиковый Virginia, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Virginia, кофе

Стул пластиковый Bit, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Bit, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Bit, антрацит

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый

Стул Атлас барныйНастоящее фото товара Стул Атлас барный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена
15

Стул Атлас барный

Настоящее фото товара Стул Эврика коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Стул Эврика коричневый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Самба М, белый

Стул пластиковый Bloom, серебристыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Bloom, серебристый

Кресло пластиковое Box, красныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Box, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Box, красный

Настоящее фото товара Барный стул Sport, красный/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
7

Барный стул Sport, красный/ черный

Настоящее фото товара Барный стул Sport, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
9

Барный стул Sport, белый/ черный