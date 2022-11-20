Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Вес3.6 кг
- Цветчерный
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Барный стол Уэмбли
Стол Априори темный
Стол складной Тейкли 180 зеленый
Подстолье Tapas
Стул КАБРИОЛЬ 16
Стол ОРИОН-2, D1200
Стол ОРИОН-2, D1100
Стол ОРИОН-2, D1000
Стол ОРИОН-2, D900
Стол ОРИОН-3, D1200
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден