Характеристики товара
Описание
Ширина: 90 / 95 см
Высота: 77 см
Длина: 160 / 210 см
Материал: массив дерева, металл, полимер
Ширина: 90 / 95 см
Высота: 77 см
Длина: 160 / 210 см
Материал: массив дерева, металл, полимер
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