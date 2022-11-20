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Стол Темза карагач - фото 1

Стол Темза карагач

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 90 / 95 см

Высота: 77 см

Длина: 160 / 210 см

Материал: массив дерева, металл, полимер

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