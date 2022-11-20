Стол Тэодоро
86 190 ₽
Розничные цены выше, ведь производить штучный товар дороже, дольше и сложнее.
Пожалуйста, уточните цену у менеджера. Вдруг сегодня дешевле?
|Размер столешницы, мм
|Стоимость, руб
|1200/700
|47290
|1300/800
|50790
|1400/800
|59790
|1500/800
|64490
|1600/800
|68290
|1700/900
|79890
|1800/1000
|100590
|1900/1000
|105000
|2000/1000
|109390
|2100/1000
|114190
|2200/1000
|118290
|2300/1000
|122990
|2400/1000
|127690
|2500/1000
|159190
|Размеры подстолья, мм
|Стоимость, руб
|800/400, h720
|38890
|1000/500, h720
|48290
|1200/600, h720
|61090
|1400/700, h720
|73990