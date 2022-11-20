Стол Тэодоро

7 оценок

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Стол Тэодоро

4.7
86 190 ₽
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Стол Николло
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Стол Матео

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал столешницыМДФ
  • Высота720 мм
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Размер столешницы, мм Стоимость, руб
1200/70047290
1300/800 50790
1400/800 59790
1500/800 64490
1600/800 68290
1700/900 79890
1800/1000 100590
1900/1000 105000
2000/1000 109390
2100/1000 114190
2200/1000 118290
2300/1000122990
2400/1000 127690
2500/1000 159190

Размеры подстолья, мм Стоимость, руб
800/400, h720 38890
1000/500, h720 48290
1200/600, h720 61090
1400/700, h720 73990

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