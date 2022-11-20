Характеристики товара
Описание
Упаковка (Д*Ш*В): 105х92х12,5 см
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина900 мм
- Длина1000/1400 мм
- Вес24 кг
- Материал каркасадерево
Упаковка (Д*Ш*В): 105х92х12,5 см
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Подстолье прозрачное Ice
Стол Орион Plus
Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный
Парта Junior, белый
Парта Junior, зеленый
Стол барный Кейт, разборный, 80/110
Стол DSW детский белый
Стол Tulip D80 белый
Стул Харизма NEW, пластиковый, золотой
Стол Лидер 6, 800x800
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Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
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Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
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