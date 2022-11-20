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Стол Терраса, раздвижной - фото 1

Стол Терраса, раздвижной

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Упаковка (Д*Ш*В): 105х92х12,5 см

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1000/1400 мм
  • Вес24 кг
  • Материал каркасадерево

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