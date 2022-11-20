Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота730 мм
- Ширина1100 мм
- Длина1100 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольямассив, сосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
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Стол Лидер 3, белый
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Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
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Подстолье из нержавеющей стали 1002
Стол Лофт-7
Слэб Мейссон
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Стол VERONA овальный
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