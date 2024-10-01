Характеристики товара
Описание
Раскладной стол Tong идеально подходит для особых случаев, поскольку может из небольшого столика на 6 персон превратится в большой прямоугольный или квадратный стол на 8-10 персон. Tong заполнит большие пространства, такие как сад или терраса, позволяя организовать семейную вечеринку или встречу в большом кругу друзей. Продукт отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию погодных условий и УФ-излучения. Очень прост в сборке и поддержании чистоты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1475/2950 мм
- Глубина900/1800 мм
- Высота745 мм
- Материалполипропилен
- Модификации столаРаскладной
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки7.20 кг