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Стол Tong double, графит

Артикул: CH-057-110
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раскладной стол Tong идеально подходит для особых случаев, поскольку может из небольшого столика на 6 персон превратится в большой прямоугольный или квадратный стол на 8-10 персон. Tong заполнит большие пространства, такие как сад или терраса, позволяя организовать семейную вечеринку или встречу в большом кругу друзей. Продукт отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию погодных условий и УФ-излучения. Очень прост в сборке и поддержании чистоты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1475/2950 мм
  • Глубина900/1800 мм
  • Высота745 мм
  • Материалполипропилен
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки7.20 кг

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