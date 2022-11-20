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          Фотография Стол Торре коричневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол Торре коричневый

          4.2
          Оптовая цена
          от 22 290 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Стол Торре коричневый
          Стол Торре коричневый
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          Характеристики товара

          Описание

          Высококачественный плоский искусственный ротанг коричневый оттенка

          Ручное плетение

          Прочный алюминиевый каркас

          Алюминиевое основание ножек

          Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого стекла толщиной 5 мм

          Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

          В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

          Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

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          Основные характеристики

          • Высота750
          • Длина1500
          • Ширина800
          • Материал столешницыротанг
          • Материал подстольяалюминий

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