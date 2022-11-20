Характеристики товара
Описание
Современный журнальный стол-трансформер «Турин».
С помощью надежного технологического механизма модель легко превращается из небольшого журнального в полноценный обеденный стол.
Простой и легкий механизм позволит разложить стол «Турин» даже ребенку, а надежная конструкция позволит увеличить его срок службы.
В основании столешницы расположен ящик, которым можно пользоваться в любом положении стола.
Корпус — ЛДСП 15 мм;
Кромка — ПВХ 0,4 мм;
Кромка — ПВХ 1 мм;
Опоры колесные со стопором;
Система трансформации: подъемно-раскладная
Основные характеристики
- Высота520/760 мм
- Ширина900 мм
- Глубина600/1200 мм
- Страна изготовленияРоссия