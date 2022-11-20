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Стол-трансформер Турин

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Журнальный стол-трансформер Нью-Йорк
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Журнальный стол-трансформер Нью-Йорк

Характеристики товара

Описание

Современный журнальный стол-трансформер «Турин».
С помощью надежного технологического механизма модель легко превращается из небольшого журнального в полноценный обеденный стол.
Простой и легкий механизм позволит разложить стол «Турин» даже ребенку, а надежная конструкция позволит увеличить его срок службы.
В основании столешницы расположен ящик, которым можно пользоваться в любом положении стола.

Корпус — ЛДСП 15 мм;
Кромка — ПВХ 0,4 мм;
Кромка — ПВХ 1 мм;
Опоры колесные со стопором;
Система трансформации: подъемно-раскладная

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Основные характеристики

  • Высота520/760 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина600/1200 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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