Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Длина1450/2030 мм
- Ширина950 мм
- Материал каркасадерево
- Материал столешницышпон
- Цветбелый
Стол Кадис 2000, раздвижной, прямоугольный, крем с патиной
Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый с патиной
Стол Кадис 2200, раздвижной, овальный, белый с патиной
Стол Йорк 2200, раздвижной, овальный, белый
Стол Бруно 700, раздвижной, квадрат, вишня
Стол Бруно 800, раздвижной, прямоугольный, вишня
Стол Марсель 850, раздвижной, квадратный, вишня
Стол Марсель 900, раздвижной, круглый, вишня
Стол Йорк 950, раздвижной, овальный, крем с патиной
Стол Mensa