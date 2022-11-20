Стол Тренто 1450, раздвижной, овальный, белый

9 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Длина1450/2030 мм
  • Ширина950 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницышпон
  • Цветбелый

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