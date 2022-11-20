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Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей) - фото 1

Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)

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Тумба лабораторная 3 отдела

Характеристики товара

Описание

Длина: 1000 мм

Ширина: 600 мм

Высота: 850 мм

Вес: 39 кг

Материал: ЛДСП

Каркас стола изготовлен из анодированного алюминиевого профиля.

Заполнение каркаса: бумажнослоистый пластик с двухсторонним химически стойким покрытием толщиной 3 мм или ЛДСП 8 мм.

Толщина столешницы 16 мм, рабочая поверхность выполнена из пластика LabGrade.

Стол-тумба устанавливается на регулируемые опоры.

У стола есть два отделения с глухими дверками, внутри каждого полка из ЛДСП, и ниша под столешницей.

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