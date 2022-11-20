Характеристики товара
Описание
Длина: 1000 мм
Ширина: 600 мм
Высота: 850 мм
Вес: 39 кг
Материал: ЛДСП
Каркас стола изготовлен из анодированного алюминиевого профиля.
Заполнение каркаса: бумажнослоистый пластик с двухсторонним химически стойким покрытием толщиной 3 мм или ЛДСП 8 мм.
Толщина столешницы 16 мм, рабочая поверхность выполнена из пластика LabGrade.
Стол-тумба устанавливается на регулируемые опоры.
У стола есть два отделения с глухими дверками, внутри каждого полка из ЛДСП, и ниша под столешницей.