Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр600 мм
- Вес5 кг
- Цветчерный
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Боди 25мм - алюминиевый каркас
Стул барный Уни 2
Стул Наполеон NEW, капучино
Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ
Диван Сканди 2, голубой
Стол ОРИОН-3, D900
Стол ОРИОН-3, D800
Стол ОРИОН-5, D1200
Стол ОРИОН-5, D1100
Стол ОРИОН-5, D1000
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди