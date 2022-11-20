Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр600 мм
- Вес8 кг
- Цветбежевый, черный
Зажим белый с липучкой
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок мята
Подставка для ног Туман
Стол ФАВОРИТ-4, 1100x750
Стол ФАВОРИТ-4, 1000x750
Стол ФАВОРИТ-8, 1000x1000
Стол ФАВОРИТ-8, 850x700
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди