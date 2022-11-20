Характеристики товара
Описание
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Использовать только на крытых террасах.
Столешница: HPL
Размер столешницы: 700х700*25 мм
Подстолье: чугун
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Использовать только на крытых террасах.
Столешница: HPL
Размер столешницы: 700х700*25 мм
Подстолье: чугун
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