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Стол Севилья - фото 1

Стол Севилья

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Стол уличный Классика

Характеристики товара

Описание

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Использовать только на крытых террасах.

Столешница: HPL
Размер столешницы: 700х700*25 мм
Подстолье: чугун

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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