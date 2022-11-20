Фотография Стол УЗЕЛ нераскладной от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол УЗЕЛ нераскладной

4.3
Оптовая цена
34 990 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стол УЗЕЛ нераскладной
Стол УЗЕЛ нераскладной
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Стол УЗЕЛ нераскладной

4.3
34990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • МатериалШпон дуба
  • Диаметр1000 мм

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