Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина850 мм
- Длина850 мм
- Материал столешницымассив, сосна
- Материал подстольямассив, сосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Маргит
Барная стойка Парсон, черная
Подсветка Fino 52
Кресло Торонто
Скамья Имперская 2
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 белый
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 антрацит
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди