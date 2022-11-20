Стол ВЕГА D100 Дуб Бардолино/ белый каркас

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол ВЕГА D100 Дуб Бардолино/ белый каркас

4.9
11 000 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории СТОЛИК PENTAHEDRON SIDE TABLE
СТОЛИК PENTAHEDRON SIDE TABLE
Следующий Стол ВЕГА D100 Дуб Шерман серый/ черный каркас
Стол ВЕГА D100 Дуб Шерман серый/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Стол ВЕГА Дуб Бардолино

столешница - круглая ЛДСП EGGER толщиной 25 мм, не раздвижная;
основание стола - металл, профиль 50х25 мм, цвет - белый;
Упакован в 1 коробку

Высота (см) 75
Ширина (см) 100
Длина (см) 100
Количество мест 1
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Тощина столешницы (мм) 25
Вес брутто (кг) 32
Объем (м3) 0,173
Материал столешницы ЛДСП
Цвет столешницы Дуб Бардолино
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Белый
По раскладке Нераскладной
Форма Круглый
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Вес32 кг
  • Длина1000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Объём упаковки0.173 м3

С этим товаром покупают

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушкамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9003
1 940 ₽
11

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синийНастоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 560
9

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59014
2 990 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от25 76020
32 200 ₽Оптовая цена
5

Комплект мебели Модерн

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69015
1 980 ₽
12

Стул Азия 25мм - бронза, арш коричневый

В наличии 29 шт.

Другие товары из раздела

Стол с прямоугольной столешницей из МДФНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
5

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серыйНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
8

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
6

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
9

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
13

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас белый/черный

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синийНастоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
5

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас синий

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
5

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ металлический каркас бежевый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
81Хит

Стол Лидер 1, уличный из реек, темный

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
7

Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый