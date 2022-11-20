Стол ВЕГА Дуб Бардолино
столешница - круглая ЛДСП EGGER толщиной 25 мм, не раздвижная;
основание стола - металл, профиль 50х25 мм, цвет - белый;
Упакован в 1 коробку
Высота (см) 75
Ширина (см) 100
Длина (см) 100
Количество мест 1
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Тощина столешницы (мм) 25
Вес брутто (кг) 32
Объем (м3) 0,173
Материал столешницы ЛДСП
Цвет столешницы Дуб Бардолино
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Белый
По раскладке Нераскладной
Форма Круглый
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
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