Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго темно-серый/ черный каркас

14 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1100/1450 мм
  • Диаметр1100 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветсерый, черный

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