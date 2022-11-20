Стол Вега D110, раскладной Дуб Бардолино/ белый каркас

12 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1100/1450 мм
  • Диаметр1100 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветбежевый, белый

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