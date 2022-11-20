Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Страна изготовленияРоссия
- Цветсерый, черный
Стол Вега D100, раскладной Дуб Канзас/ черный каркас
Стол Вега D100, раскладной Дуб Шерман коньяк/ черный каркас
Стол Вега D100, раскладной Дуб Шерман серый/ черный каркас
Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго светло-серый/ белый каркас
Стол Вега D110, раскладной Бетон Чикаго темно-серый/ черный каркас
Стол Вега D110, раскладной Дуб Бардолино/ белый каркас
Стол Вега D110, раскладной Дуб Канзас/ черный каркас
Стол Вега D110, раскладной Дуб Шерман коньяк/ черный каркас
Стол Ванкувер