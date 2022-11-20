Стол Вега D100, Дуб Шерман серый/ черный каркас

6 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветсерый, черный

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