Количество шт. в упаковке: 2 м.
Вес брутто: 33,3 кг
Объем: 0,12
Чехол 08 цветной
Скатерть Габардин, прямоугольная
Дорожка для стола
Стол Лидер 10
Чехол 37
Чехол 47
Чехол 67
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Вертекс 20мм
Салфетки Габардин
Салфетки Журавинка
Стул Молот 20мм
Стул Борно
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Секция стульев 03
Стул Изо Хром
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Салфетки Мати
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Подстолье алюминиевое 1246
Подстолье алюминиевое 1256
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Подстолье алюминиевое 1243ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стол пластиковый квадратный
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Лофт-3
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Ницца барный
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Купер черный
Стул Слинг барный, черный
Стул Лофт-11 М
Стул Лофт-12 М барный
Табурет Лофт-11 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-11 Н барный
Стул Изо СТ
Кресло Балун Лайт
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь
Стул Форум синий
Стул Форум красный
Стол складной Натали серый
Стол складной Виктория 120
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Диван лофт New 7
Стул Премьер, кожзам
Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL
Стеллаж Лофт 30, разборный
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Чехол 04 из плотного спандекса
Скатерть Panama Dolce
Салфетки Сатин
Салфетки Deco
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Стеллаж для разделения комнаты 41
Стеллаж 53
Стеллаж 54
Стол обеденный Кенмор
Стол обеденный Кенвуд
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Кросно
Стол Ларнед
Столик Ларнед эффект битое стекло
Стол-трансформер Лерида орех
Скатерть Ла-Риойа рогожка
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет
Стол Премьер 6
Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
Стол Мюнхен
Журнальный стол Казанова
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Стул складной банкетный Lite, белый
Скатерть Дед мороз габардин
Скатерть Madrid габардин
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Bake beige габардин
Скатерть Rokoko Белый
Скатерть Tropikal рогожка
Стул Бар /ПР
Стул Бар 1 /МРД
Деревянный табурет Клио
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Обеденная группа Лофт 4
Стол раскладной Eva Tobacco
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый
Стол обеденный Денвер
Стул Киви, велюр серо-розовый
Стул Форли красный
Барный стул Даллас, крутящийся
Чехол 02, серый
Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
Стул Vero
Диван Dox
Кресло London
Кресло Stro
Диван прямой Брег
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стол Дези классический
Стул СТ-07
Дорожка для стола, журавинка
Комплект дорожек
Стол С-47
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стул складной Мармарис, зеленый
Диван Peterhof
Диван California
Стул Гаага велюр OSCAR 046
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Верона белый
Стол обеденный Глазго малый
Стол Accent бетон/белый
Стул Невада, экокожа, серый
Стул Турин изумруд, золотые ножки
Стул складной пластиковый Кейт
Стол обеденный Dario