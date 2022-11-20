Стол Veneto D110 прозрачный

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стол Veneto D110 прозрачный

4.7
15 950 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стол Swift белый 110
Стол Swift белый 110
Следующий Стол Купер 160 Обсидиан, стекло/ черный каркас
Стол Swift белый 110

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке: 2 м.

Вес брутто: 33,3 кг

Объем: 0,12

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1100 мм
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Диаметр1100 мм
  • Вес34 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыстекло
  • Цветпрозрачный, черный
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Чехол 08 цветнойНастоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
440
Оптовая цена
15

Чехол 08 цветной

Скатерть Габардин, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от45017
540 ₽
11

Скатерть Габардин, прямоугольная

Дорожка для столаНастоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
260
Оптовая цена
14

Дорожка для стола

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Чехол 37Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
от590
15

Чехол 37

Чехол 47Настоящее фото товара Чехол 47, произведённого компанией ChiedoCover
от490
13

Чехол 47

Чехол 67Настоящее фото товара Чехол 67, произведённого компанией ChiedoCover
от890
8

Чехол 67

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
9

Стул Вертекс 20мм

Салфетки ГабардинНастоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от110
134Хит

Салфетки Габардин

Салфетки ЖуравинкаНастоящее фото товара Салфетки Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от16016
190 ₽
7

Салфетки Журавинка

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 150
7

Стул Молот 20мм

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Хит 25мм - золото, коричневая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 300
6

Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона

В наличии 44 шт.
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 96 шт.
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
7

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатоваяНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 860
6

Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
81Хит

Стол Лидер 1, уличный из реек, темный

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
7

Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный

Настоящее фото товара Секция стульев 03, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
9

Секция стульев 03

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
6

Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный

Стул Кьявари Медный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
5

Стул Кьявари Медный, деревянный

Стул Кьявари Шампань, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
12

Стул Кьявари Шампань, деревянный

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
7

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Салфетки МатиНастоящее фото товара Салфетки Мати, произведённого компанией ChiedoCover
от190
15

Салфетки Мати

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стол Равенна квадратный

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 340
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1246, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
12

Подстолье алюминиевое 1246

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1256, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Подстолье алюминиевое 1256

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1250ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
13

Подстолье алюминиевое 1250ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
5

Подстолье алюминиевое 1043ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1243ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
14

Подстолье алюминиевое 1243ЕМ

В наличии 30 шт.
Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
8

Стул Наполеон Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
15

Стул Кьявари Белый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Настоящее фото товара Стол пластиковый квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
15

Стол пластиковый квадратный

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
7

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0903
2 150 ₽
11

Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2909
4 690 ₽
5

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9908
5 390 ₽
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Стол Лидер 5, венгеНастоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
19

Стол Лидер 5, венге

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
93

Стол Лидер 9, белый

Стул Наполеон Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
129Хит

Стул Наполеон Серебро, деревянный

Стул Наполеон Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
12

Стул Наполеон Коричневый, деревянный

В наличии 10 шт.
Стул Наполеон Красный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
7

Стул Наполеон Красный, деревянный

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 240
14

Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый

Стул Лофт-3Настоящее фото товара Стул Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
10

Стул Лофт-3

Стул Tolix Soft полубарный СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
8 4906
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Soft полубарный Серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Soft барный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix Soft барный Черный матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood барный Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 49011
9 490 ₽Оптовая цена
8

Стул Tolix Wood барный Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
8

Стул Такер полубарный, серый деревянный

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
107Хит

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
11

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
9

Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый

В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стул Кристалл Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
14

Стул Кристалл Желтый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Паризьен Голубой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
15

Стул Паризьен Голубой, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Стул Блиц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
5

Стул Блиц Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Блиц Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул Блиц Красный, пластиковый

Стул Блиц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Ницца барный

Стул Принц Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
14

Стул Принц Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
13

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

Стул Принц Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 49037
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

В наличии 3 шт.
Стул барный Купер черныйНастоящее фото товара Стул барный Купер черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 29031
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Купер черный

В наличии 100 шт.
Стул Слинг барный, черныйНастоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Слинг барный, черный

Стул Лофт-11 МНастоящее фото товара Стул Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
8

Стул Лофт-11 М

Стул Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Стул Лофт-12 М барный

Табурет Лофт-11 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-12 барный с подножкой

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
11

Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой

Табурет Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
10

Табурет Лофт-11 Н барный

Стул Изо СТНастоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
8

Стул Изо СТ

Кресло Балун ЛайтНастоящее фото товара Кресло Балун Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
8

Кресло Балун Лайт

Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99024
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 3 шт.
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 3909
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладьНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4104
2 490 ₽
111Хит

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь

Стул Форум синийНастоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Форум синий

Стул Форум красныйНастоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
7

Стул Форум красный

Стол складной Натали серыйНастоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стол складной Натали серый

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Настоящее фото товара Салфетки ARS коричневый, в ассортименте, произведённого компанией ChiedoCover
от240
14

Салфетки ARS коричневый, в ассортименте

Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
81Хит

Диван лофт New 7

Настоящее фото товара Стул Премьер, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена
10

Стул Премьер, кожзам

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RALНастоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL

Стеллаж Лофт 30, разборныйНастоящее фото товара Стеллаж Лофт 30, разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
14

Стеллаж Лофт 30, разборный

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Настоящее фото товара Чехол 04 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от710
8

Чехол 04 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Настоящее фото товара Салфетки Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
от200
6

Салфетки Сатин

Настоящее фото товара Салфетки Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от160
7

Салфетки Deco

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Стеллаж для разделения комнаты 41Настоящее фото товара Стеллаж для разделения комнаты 41, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
14

Стеллаж для разделения комнаты 41

Настоящее фото товара Стеллаж 53, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
8

Стеллаж 53

Настоящее фото товара Стеллаж 54, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
13

Стеллаж 54

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от151 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Стол обеденный Кросно, произведённого компанией ChiedoCover
от78 990
Оптовая цена
15

Стол обеденный Кросно

Стол ЛарнедНастоящее фото товара Стол Ларнед, произведённого компанией ChiedoCover
от40 590
Оптовая цена
8

Стол Ларнед

Столик Ларнед эффект битое стеклоНастоящее фото товара Столик Ларнед эффект битое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
14

Столик Ларнед эффект битое стекло

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
8

Стол-трансформер Лерида орех

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Стул Такер, патина, с бежевой подушкойНастоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
90Хит

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельветНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1901
2 210 ₽
28

Стул Хит 20мм, каркас бархат, светло серый вельвет

Стол Премьер 6Настоящее фото товара Стол Премьер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
14

Стол Премьер 6

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 240
11

Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый

Стол МюнхенНастоящее фото товара Стол Мюнхен, произведённого компанией ChiedoCover
от34 490
Оптовая цена
6

Стол Мюнхен

Настоящее фото товара Журнальный стол Казанова, произведённого компанией ChiedoCover
от38 900
Оптовая цена
6

Журнальный стол Казанова

Стул барный Валенсия NEW, темно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия NEW, темно-серый

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
9

Скатерть Дед мороз габардин

Настоящее фото товара Скатерть Madrid габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
10

Скатерть Madrid габардин

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
7

Скатерть Rokoko Белый

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Стул Бар /ПРНастоящее фото товара Стул Бар /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
12

Стул Бар /ПР

Стул Бар 1 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
9

Стул Бар 1 /МРД

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена
12

Обеденная группа Лофт 4

Стол раскладной Eva TobaccoНастоящее фото товара Стол раскладной Eva Tobacco, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена
15

Стол раскладной Eva Tobacco

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
13

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый

Стол обеденный ДенверНастоящее фото товара Стол обеденный Денвер, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99015
40 990 ₽Оптовая цена
12

Стол обеденный Денвер

Стул Киви, велюр серо-розовыйНастоящее фото товара Стул Киви, велюр серо-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
16

Стул Киви, велюр серо-розовый

Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул Даллас, крутящийсяНастоящее фото товара Барный стул Даллас, крутящийся, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Барный стул Даллас, крутящийся

Чехол 02, серыйНастоящее фото товара Чехол 02, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
70Хит

Чехол 02, серый

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, букНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
14

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
15

Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий

Настоящее фото товара Стул Vero, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
8

Стул Vero

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена
11

Диван Dox

Настоящее фото товара Кресло London, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
7

Кресло London

Настоящее фото товара Кресло Stro, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
14

Кресло Stro

Настоящее фото товара Диван прямой Брег, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
10

Диван прямой Брег

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Настоящее фото товара Стол Дези классический, произведённого компанией ChiedoCover
от70 090
Оптовая цена
11

Стол Дези классический

Настоящее фото товара Стул СТ-07, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
8

Стул СТ-07

Дорожка для стола, журавинкаНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от350
15

Дорожка для стола, журавинка

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Настоящее фото товара Стол С-47, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
11

Стол С-47

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул складной Мармарис, зеленыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
14

Стул складной Мармарис, зеленый

Диван PeterhofНастоящее фото товара Диван Peterhof, произведённого компанией ChiedoCover
от83 690
Оптовая цена
11

Диван Peterhof

Диван CaliforniaНастоящее фото товара Диван California, произведённого компанией ChiedoCover
от77 790
Оптовая цена
16

Диван California

Стул Гаага велюр OSCAR 046 Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 046 , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
8

Стул Гаага велюр OSCAR 046

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99025
69 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

Стол Accent бетон/белыйНастоящее фото товара Стол Accent бетон/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
11

Стол Accent бетон/белый

Стул Невада, экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Невада, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Невада, экокожа, серый

Стул Турин изумруд, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин изумруд, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49031
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Турин изумруд, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул складной пластиковый КейтНастоящее фото товара Стул складной пластиковый Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
3 2906
3 490 ₽Оптовая цена
12

Стул складной пластиковый Кейт

В наличии 100 шт.
Стол обеденный Dario Настоящее фото товара Стол обеденный Dario , произведённого компанией ChiedoCover
от53 900
Оптовая цена
6

Стол обеденный Dario