Характеристики товара
Описание
Материал каркаса: стальная круглая труба D25х1,0 мм
Столешница: полиэтилен высокой плотности HDPE
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина610 мм
- Длина1220 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
Материал каркаса: стальная круглая труба D25х1,0 мм
Столешница: полиэтилен высокой плотности HDPE
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