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Стол Виктория белый, со складным подстольем - фото 1Стол Виктория белый, со складным подстольем - фото 2Стол Виктория белый, со складным подстольем - фото 3

Стол Виктория белый, со складным подстольем

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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса: стальная круглая труба D25х1,0 мм

Столешница: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина610 мм
  • Длина1220 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь

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