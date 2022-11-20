Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400/1800 мм
- Материал столешницыМДФ, стекло
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.37 м3
- Вес упаковки82 кг
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Комплект дорожек
Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синий
Стул Beetle пластик черный
Стул Поль, латте велюр/ черный каркас
Стол раздвижной Max, дуб грендсон, ламинированный мдф
Комод из массива манго в винтажном стиле Абаде
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Кровать без подъёмного механизма Карелия
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