Количество шт. в упаковке: 1 м.
Вес брутто: 12.55 кг
Объем: 0.08
Стол Лидер 3
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Чехол 10
Салфетки Габардин
Салфетки Журавинка
Салфетки Ричард
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Стол складной Монифит
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Чехол 08 металлик
Салфетки Лён
Чехол 02, спандекс красный
Подстолье алюминиевое 1250ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Подстолье барное хромированное 1004
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Белый матовый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул алюминиевый 1201
Стол пластиковый квадратный
Стул Бостон 20мм
Стул Раунд 20мм
Стул Eames Красный
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стул Eames Мини детский, голубой
Стул Tolix Soft Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Такер, черный деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, серый деревянный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, серый
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, белый
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный
Стул Самба с пюпитром
Стул Стандарт
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Стул Борно зеленый
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Стул Лофт-13
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стол Лофт 16
Стеллаж 07
Стул Tolix Style, цвет по RAL
Стул Tolix, цвет по RAL
Стул Изо Т
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Стеллаж 28
Комплект Лофт стульев Кемптен
Стул Signal august velvet, серый
Чехол 07 из плотного спандекса
Салфетки Сатин
Салфетки Сатен
Диван офисный Царица Востока
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стеллаж 36
Стеллаж 46
Стеллаж 62
Стеллаж 70
Стеллаж 72
Стол обеденный Китами
Стол обеденный Кослан
Стол обеденный Коссут
Стол обеденный Креола
Стол обеденный Крозет
Столик Ленгер
Салфетки Ричард красный, гладь
Стул дизайнерский Ругаса
Чехол 44 бархат
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Pryanosti габардин
Скатерть Madrid габардин
Скатерть Demina габардин
Скатерть Bornesko габардин
Скатерть Tropikal рогожка
Модуль VEIL 1-местный угловой
Стул Бар 2 /ПР
Обеденная группа Мюнхен 4
Обеденная группа Бремен 4
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный Орландо
Стол обеденный Атланта
Стол обеденный Ричмонд охра
Стол обеденный Даллас охра
Стул барный Премьер черный
Стул барный Тиесто черный
Стул Форли красный
Барный стул крутящийся черный/ коричневый
Барный стул 1018 кремовый
Стул Тиро софт
Чехол 02, фиолетовый
Комплект Такер, 4 белых стула
Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий
Кресло Кабриоль
Диван Uno
Диван Dox
Диван Geox
Диван G20
Кресло Sky
Кресло Алекс
Стол Мюнхен раздвижной
Стол Алекс 2
Стол Цезарь овальный
Стол Мюнхен натуральный дуб
Стол Цезарь
Стул Фабрикант, черный каркас
Комплект дорожек
Стул складной Мармарис, фиолетовый
Стул складной Мармарис, зеленый
Стул Такер, зеленый деревянный
Стул Тюльпан на крутящейся основе
Стол обеденный Мемфис D110 белый
Стол обеденный Орлеан большой
Стол обеденный Верона белый
Стол обеденный Глазго малый
Стул Турин изумруд, золотые ножки
Стул барный Азия
Стол обеденный Dino
Стол обеденный Dario
Стол Reina
Кресло пластиковое Indiana, антрацит
Стул пластиковый Blitz, черный
Стул стальной Ваолет, коричневый
Стул-кресло Самба М, оранжевый
Стул пластиковый Bloom, бежевый