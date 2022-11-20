Стол Wood61, орех винтажный

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Стол Wood61, орех винтажный

4.1
7 700 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке: 1 м.

Вес брутто: 12.55 кг

Объем: 0.08

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.2 м3
  • Высота350 мм
  • Длина1220 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина1220 мм
  • Вес13 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

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8

Стеллаж 72

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стол обеденный КоссутНастоящее фото товара Стол обеденный Коссут, произведённого компанией ChiedoCover
от102 390
Оптовая цена
10

Стол обеденный Коссут

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Столик ЛенгерНастоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Столик Ленгер

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Стул дизайнерский Ругаса Настоящее фото товара Стул дизайнерский Ругаса , произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена
13

Стул дизайнерский Ругаса

Чехол 44 бархатНастоящее фото товара Чехол 44 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
14

Чехол 44 бархат

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 81 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
10

Скатерть Pryanosti габардин

Настоящее фото товара Скатерть Madrid габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
10

Скатерть Madrid габардин

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bornesko габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
14

Скатерть Bornesko габардин

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Настоящее фото товара Модуль VEIL 1-местный угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 1-местный угловой

Стул Бар 2 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 2 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
14

Стул Бар 2 /ПР

Обеденная группа Мюнхен 4Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 4, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
10

Обеденная группа Мюнхен 4

Обеденная группа Бремен 4Настоящее фото товара Обеденная группа Бремен 4, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
8

Обеденная группа Бремен 4

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный ОрландоНастоящее фото товара Стол обеденный Орландо, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орландо

Стол обеденный АтлантаНастоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
от57 49018
69 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Атланта

Стол обеденный Ричмонд охраНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд охра, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99031
32 990 ₽Оптовая цена
14

Стол обеденный Ричмонд охра

Стол обеденный Даллас охраНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас охра, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
44 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Даллас охра

Стул барный Премьер черныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
14

Стул барный Премьер черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Тиесто черныйНастоящее фото товара Стул барный Тиесто черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
7

Стул барный Тиесто черный

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Барный стул крутящийся черный/ коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся черный/ коричневый

Барный стул 1018 кремовыйНастоящее фото товара Барный стул 1018 кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Барный стул 1018 кремовый

Настоящее фото товара Стул Тиро софт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Стул Тиро софт

Чехол 02, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 02, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
9

Чехол 02, фиолетовый

Комплект Такер, 4 белых стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 белых стула, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
16

Комплект Такер, 4 белых стула

Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
7

Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий

Кресло КабриольНастоящее фото товара Кресло Кабриоль, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена
5

Кресло Кабриоль

Настоящее фото товара Диван Uno, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
11

Диван Uno

Настоящее фото товара Диван Dox, произведённого компанией ChiedoCover
от42 890
Оптовая цена
11

Диван Dox

Настоящее фото товара Диван Geox, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена
10

Диван Geox

Настоящее фото товара Диван G20, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
15

Диван G20

Настоящее фото товара Кресло Sky, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
8

Кресло Sky

Кресло АлексНастоящее фото товара Кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
15

Кресло Алекс

Настоящее фото товара Стол Мюнхен раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790
Оптовая цена
12

Стол Мюнхен раздвижной

Настоящее фото товара Стол Алекс 2, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
5

Стол Алекс 2

Настоящее фото товара Стол Цезарь овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
13

Стол Цезарь овальный

Настоящее фото товара Стол Мюнхен натуральный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
5

Стол Мюнхен натуральный дуб

Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена
8

Стол Цезарь

Настоящее фото товара Стул Фабрикант, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
9

Стул Фабрикант, черный каркас

Комплект дорожек Настоящее фото товара Комплект дорожек , произведённого компанией ChiedoCover
от580
6

Комплект дорожек

Стул складной Мармарис, фиолетовыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
7

Стул складной Мармарис, фиолетовый

Стул складной Мармарис, зеленыйНастоящее фото товара Стул складной Мармарис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена
14

Стул складной Мармарис, зеленый

Стул Такер, зеленый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, зеленый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
11

Стул Такер, зеленый деревянный

Стул Тюльпан на крутящейся основеНастоящее фото товара Стул Тюльпан на крутящейся основе, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
10

Стул Тюльпан на крутящейся основе

Настоящее фото товара Стол обеденный Мемфис D110 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99024
29 990 ₽Оптовая цена
6

Стол обеденный Мемфис D110 белый

Стол обеденный Орлеан большойНастоящее фото товара Стол обеденный Орлеан большой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 99022
82 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Орлеан большой

Стол обеденный Верона белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Верона белый, произведённого компанией ChiedoCover
от57 99018
69 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Верона белый

Стол обеденный Глазго малыйНастоящее фото товара Стол обеденный Глазго малый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99025
69 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Глазго малый

Стул Турин изумруд, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин изумруд, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49031
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Турин изумруд, золотые ножки

В наличии 100 шт.
Стул барный АзияНастоящее фото товара Стул барный Азия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49011
4 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Азия

Стол обеденный Dino Настоящее фото товара Стол обеденный Dino , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
8

Стол обеденный Dino

Стол обеденный Dario Настоящее фото товара Стол обеденный Dario , произведённого компанией ChiedoCover
от53 900
Оптовая цена
6

Стол обеденный Dario

Стол Reina Настоящее фото товара Стол Reina , произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
8

Стол Reina

Кресло пластиковое Indiana, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Indiana, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Indiana, антрацит

Стул пластиковый Blitz, черныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Blitz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Blitz, черный

Настоящее фото товара Стул стальной Ваолет, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
7

Стул стальной Ваолет, коричневый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул-кресло Самба М, оранжевый

Стул пластиковый Bloom, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Bloom, бежевый

В наличии 3 шт.
Стул пластиковый Bora Bistrot, красныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Bora Bistrot, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена