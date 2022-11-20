Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный BeautyStyle 7 - фото 1Стол журнальный BeautyStyle 7 - фото 2

Стол журнальный BeautyStyle 7

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол журнальный BeautyStyle 9
Стол журнальный BeautyStyle 9
Следующий Стол придиванный Агами
Стол журнальный BeautyStyle 9

Характеристики товара

Описание

Столик для любителей всего нового. Мягкость скругленных углов треугольной столешницы не просто смотрится сверх современно, но и порождает внутреннее чувство безопасности; фацет по периметру столешницы – дань современным тенденциям и гигиене интерьера; элегантные точеные ножки из массива бука – классика стиля; современные цвета отделки – соответствие сегодняшнему дню. Столик смотрится настолько элегантно, что все ваши кости непременно обратят на него свое внимание и оценят ваш вкус. Если к этому добавить минимальный бюджет, простоту процесса приобретения, то побаловать себя такой вещицей и осовременить домашнюю обстановку становится очень просто.

Упаковка: 58*56*5см ,1место

Вес: 3,2 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стол Лидер 3, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 3, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49016
5 290 ₽
93Хит

Стол Лидер 3, черный

Стол Лидер 4Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39012
2 690 ₽
7

Стол Лидер 4

Стол Лидер 9Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
99Хит

Стол Лидер 9

Стол Симбиоз №21Настоящее фото товара Стол Симбиоз №21, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
100Хит

Стол Симбиоз №21

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
98Хит

Стол Лидер 3, белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59019
3 190 ₽
93

Стол Лидер 9, D80см, белый

В наличии 173 шт.
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
14

Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
11

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от17 300
13

Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас

Стол Eames DSW, круглый, D 100смНастоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Стол Eames DSW, круглый, D 100см

В наличии 17 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Зажим белый с липучкой, произведённого компанией ChiedoCover
100
Оптовая цена
10

Зажим белый с липучкой

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Стол Лофт-9Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99027
4 090 ₽
9

Стол Лофт-9

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком, произведённого компанией ChiedoCover
150
Оптовая цена
15

Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком

Парикмахерское кресло Делис №3Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Делис №3, произведённого компанией ChiedoCover
22 290
Оптовая цена
5

Парикмахерское кресло Делис №3

Парикмахерское кресло Шанс гидравлика хромНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Шанс гидравлика хром, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена
7

Парикмахерское кресло Шанс гидравлика хром

Парикмахерское кресло PerfettoНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Perfetto, произведённого компанией ChiedoCover
22 690
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Perfetto

Парикмахерское кресло ЛикаНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Лика, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена
7

Парикмахерское кресло Лика

Парикмахерское кресло ФаэтонНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Фаэтон, произведённого компанией ChiedoCover
23 490
Оптовая цена
11

Парикмахерское кресло Фаэтон

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден