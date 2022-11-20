Характеристики товара
Описание
Столик для любителей всего нового. Мягкость скругленных углов треугольной столешницы не просто смотрится сверх современно, но и порождает внутреннее чувство безопасности; фацет по периметру столешницы – дань современным тенденциям и гигиене интерьера; элегантные точеные ножки из массива бука – классика стиля; современные цвета отделки – соответствие сегодняшнему дню. Столик смотрится настолько элегантно, что все ваши кости непременно обратят на него свое внимание и оценят ваш вкус. Если к этому добавить минимальный бюджет, простоту процесса приобретения, то побаловать себя такой вещицей и осовременить домашнюю обстановку становится очень просто.
Упаковка: 58*56*5см ,1место
Вес: 3,2 кг
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Диаметр500 мм
- Материал каркасадерево
- Материал столешницыМДФ
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия