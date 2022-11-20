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Стол журнальный BeautyStyle 9 - фото 1

Стол журнальный BeautyStyle 9

14 оценок
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Стол журнальный Альбано

Характеристики товара

Описание

Классический небольшой столик с круглой столешницей, который можно использовать и как журнальный, и как кофейный, и как подставку, и даже как прикроватную тумбочку. От аналогов его отличают фацет по периметру столешницы – дань современным тенденциям и гигиене интерьера; элегантные точеные ножки из массива бука – классика стиля; современные цвета отделки – соответствие сегодняшнему дню. Кроме того, небольшой размер столика, абсолютно необременительный бюджет, легкость процесса приобретения делают его подарком для себя любимого, покупкой, про которую уверенно можно потом сказать – удачная.

Упаковка: 59*56*5 см ,1место

Вес: 3,4 кг

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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