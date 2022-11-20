Характеристики товара
Описание
Классический небольшой столик с круглой столешницей, который можно использовать и как журнальный, и как кофейный, и как подставку, и даже как прикроватную тумбочку. От аналогов его отличают фацет по периметру столешницы – дань современным тенденциям и гигиене интерьера; элегантные точеные ножки из массива бука – классика стиля; современные цвета отделки – соответствие сегодняшнему дню. Кроме того, небольшой размер столика, абсолютно необременительный бюджет, легкость процесса приобретения делают его подарком для себя любимого, покупкой, про которую уверенно можно потом сказать – удачная.
Упаковка: 59*56*5 см ,1место
Вес: 3,4 кг
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Диаметр500 мм
- Материал каркасадерево
- Материал столешницыМДФ
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияРоссия