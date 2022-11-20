Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Double служит для размещения газет и журналов, для организации зоны отдыха или детского уголка, местом для комнатных растений и даже прикроватной тумбочкой. Изящный и оригинальный журнальный стол Double интерьере гостиной — это яркий элемент, который вносит утонченность и комфорт в обстановку помещения.
Он выполняет не только практическую, но и эстетическую функцию: с его помощью дизайнеры визуально меняют пространство. Компактный размер, вместительность и удобство — неоспоримые преимущества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина712 мм
- Глубина608 мм
- Высота448 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябереза, шпон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки712 мм
- Высота упаковки448 мм
- Глубина упаковки608 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки7.40 кг