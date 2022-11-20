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Стол журнальный Double Small, белый

Артикул: CH-053-675
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Double служит для размещения газет и журналов, для организации зоны отдыха или детского уголка, местом для комнатных растений и даже прикроватной тумбочкой.

Изящный и оригинальный журнальный стол Double в интерьере гостиной — это яркий элемент, который вносит утонченность и комфорт в обстановку помещения. Он выполняет не только практическую, но и эстетическую функцию: с его помощью дизайнеры визуально меняют пространство.

Компактный размер, вместительность и удобство — неоспоримые преимущества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина551 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота400 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябереза, шпон
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки675 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки4.30 кг

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