Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Ширина420 мм
- Глубина1000 мм
Стол Молли Венге
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный
Стол Frank
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стол Eames DSW, круглый, D 80см
Стол Eames DST, круглый
Стол Oslo, квадратный
Стол Oslo, прямоугольный
Стол Oslo, круглый
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Барный стол Четвинд
Комплект мебели Модерн
Настольная лампа Megapolis
Настольная лампа Chandler
Настольная лампа Alicante
Стол Мейсен, пластиковый прямоугольный
Журнальный стол Diana, дуб
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден