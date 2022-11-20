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Стол журнальный Гурон 1 - фото 1

Стол журнальный Гурон 1

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Стол журнальный Хадсон

Характеристики товара

Описание

Журнальный стол «Гурон 1» - оригинальная практичность. Если вы одновременно предпочитаете современный стиль и теплоту натурального дерева, то этот столик для вас. Соединить прохладу стекла и теплоту дерева так изящно,элегантно, что чувство гармоничности только усиливается - это почти искусство. Мягкие радиусы опор и брутальные резаные формы полочки только усиливают впечатление от соединения несоединимого. Этот столик никогда вам не наскучит и помимо своих практичных свойств всегда будет служить акцентом в вашем интерьере.

Упаковка: 63х103х17,5 см, 1 место

Вес: 26 кг

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина570 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяшпон
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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