Характеристики товара
Описание
Журнальный стол «Гурон 1» - оригинальная практичность. Если вы одновременно предпочитаете современный стиль и теплоту натурального дерева, то этот столик для вас. Соединить прохладу стекла и теплоту дерева так изящно,элегантно, что чувство гармоничности только усиливается - это почти искусство. Мягкие радиусы опор и брутальные резаные формы полочки только усиливают впечатление от соединения несоединимого. Этот столик никогда вам не наскучит и помимо своих практичных свойств всегда будет служить акцентом в вашем интерьере.
Упаковка: 63х103х17,5 см, 1 место
Вес: 26 кг
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина1000 мм
- Глубина570 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяшпон
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия