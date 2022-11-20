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Стол журнальный Joker 590, Черный/ Файерстоун - фото 1Стол журнальный Joker 590, Черный/ Файерстоун - фото 2Стол журнальный Joker 590, Черный/ Файерстоун - фото 3Стол журнальный Joker 590, Черный/ Файерстоун - фото 4Стол журнальный Joker 590, Черный/ Файерстоун - фото 5Стол журнальный Joker 590, Черный/ Файерстоун - фото 6

Стол журнальный Joker 590, Черный/ Файерстоун

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Стул обеденный Batista, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр590 мм
  • МатериалМДФ
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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