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Стол журнальный Joker 590, Черный/ Виктория - фото 1Стол журнальный Joker 590, Черный/ Виктория - фото 2Стол журнальный Joker 590, Черный/ Виктория - фото 3Стол журнальный Joker 590, Черный/ Виктория - фото 4Стол журнальный Joker 590, Черный/ Виктория - фото 5

Стол журнальный Joker 590, Черный/ Виктория

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр590 мм
  • МатериалМДФ
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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