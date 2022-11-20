Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр590 мм
- МатериалМДФ
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Стол обеденный Верона белый
Стол Saen №9
Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел
Стол круглый Спутник 800
Стол журнальный Маким, дуб сонома
Комплект мебели Бронкс, latte
Стол Boden, раздвижной, бетон Лайт структурный/ черный
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Bridell Kilim