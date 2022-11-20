Характеристики товара
Описание
Журнальный столик «Хадсон» - представитель предметов интерьера современного стиля.Форма столешницы перекликается с формой полочки. В основе своей она имеет квадрат, но, за счет выпуклых сторон и скругленных углов, столешнице придается ощущение безопасности и универсальности. Утончающиеся к низу ножки добавляют признак принадлежности столика к современному стилю.
Упаковка: 74,5х74,5х5 см, 1 место
Вес: 11 кг
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина650 мм
- Глубина650 мм
- МатериалМДФ
- Цветбежевый, коричневый
- Страна изготовленияРоссия