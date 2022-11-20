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Стол журнальный Хадсон - фото 1

Стол журнальный Хадсон

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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик «Хадсон» - представитель предметов интерьера современного стиля.Форма столешницы перекликается с формой полочки. В основе своей она имеет квадрат, но, за счет выпуклых сторон и скругленных углов, столешнице придается ощущение безопасности и универсальности. Утончающиеся к низу ножки добавляют признак принадлежности столика к современному стилю.

Упаковка: 74,5х74,5х5 см, 1 место

Вес: 11 кг

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • МатериалМДФ
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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