Стол журнальный Классика №2

7 оценок

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Стол журнальный Классика №2

4.7
49 190 ₽
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Письменный стол Милан
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Письменный стол Милан

Характеристики товара

Описание

Длина: 800 мм

Высота: 485 мм

Глубина: 800 мм

Вес: 30 кг

Материал: бук, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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