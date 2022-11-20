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Стол журнальный круглый STEFANO, венге

Артикул: CH-053-664
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Эффектный и лаконичный журнальный стол STEFANO выполнен в скандинавском стиле станет идеальным решением для гостиной, исполненной в любом интерьере от классики до минимализма. Журнальный столик STEFANO - будет незаменимым дополнением гостиной в любом интерьере.

Этот практичный предмет мебели делает помещение более уютным, завершенным и идеально подходит к комнате, оформленной в современном стиле. Журнальный стол дополнит любой интерьер и сделает его неповторимым.

Модель не требует специального ухода, устойчива к изменению температуры и влаги.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина754 мм
  • Глубина754 мм
  • Высота448 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольябереза, шпон
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки80 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки7.30 кг

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