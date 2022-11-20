Характеристики товара
Описание
Эффектный и лаконичный журнальный стол STEFANO выполнен в скандинавском стиле станет идеальным решением для гостиной, исполненной в любом интерьере от классики до минимализма. Журнальный столик STEFANO - будет незаменимым дополнением гостиной в любом интерьере.
Этот практичный предмет мебели делает помещение более уютным, завершенным и идеально подходит к комнате, оформленной в современном стиле. Журнальный стол дополнит любой интерьер и сделает его неповторимым.
Модель не требует специального ухода, устойчива к изменению температуры и влаги.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина754 мм
- Глубина754 мм
- Высота448 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольябереза, шпон
- Цветвенге
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки80 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки7.30 кг