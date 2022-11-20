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          Фотография Стол журнальный Limbo от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стол журнальный Limbo

          4.7
          Оптовая цена
          от 16 740 ₽
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          Стол журнальный Limbo

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          16740 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота360 мм
          • Длина1250 мм
          • Ширина600 мм
          • Материал подстольяЛДСП

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