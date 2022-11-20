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Стол журнальный Мунлайт Хай, черный, латунь - фото 1Стол журнальный Мунлайт Хай, черный, латунь - фото 2

Стол журнальный Мунлайт Хай, черный, латунь

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Диаметр450 мм
  • Материал столешницыстекло, латунь
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, золотой

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