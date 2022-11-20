Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Диаметр450 мм
- Материал столешницыстекло, латунь
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный, золотой
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул Оскар велюр шампань
Комод BeFree BP-8025
Ковролин Optima
Диван 47
Диван лофт Форвард, фиолетовый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден