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Стол журнальный Мунлайт Мини, черный, латунь - фото 1Стол журнальный Мунлайт Мини, черный, латунь - фото 2

Стол журнальный Мунлайт Мини, черный, латунь

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Стол журнальный Мунлайт Хай, черный, латунь

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр750 мм
  • Материал столешницыстекло, латунь
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, золотой

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