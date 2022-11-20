Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр750 мм
- Материал столешницыстекло, латунь
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный, золотой
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Диван двухместный Сибиу, изумрудный
Диван 2х местный Blok левый шезлонг розовый вельвет
Диван Blok 2-х местный со съемными чехлами из бежевого льна 210 см
Стул Chic, светло-бежевый, бежевая ткань/ черный каркас
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Комод в стиле лофт из массива сосны Баден