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Стол журнальный Oswald, черный мрамор, закаленное стекло - фото 1Стол журнальный Oswald, черный мрамор, закаленное стекло - фото 2Стол журнальный Oswald, черный мрамор, закаленное стекло - фото 3Стол журнальный Oswald, черный мрамор, закаленное стекло - фото 4Стол журнальный Oswald, черный мрамор, закаленное стекло - фото 5

Стол журнальный Oswald, черный мрамор, закаленное стекло

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Характеристики товара

Описание

Элегантный журнальный столик OSWALD. Замечательное дополнение для любого интерьера. Основание: ламинированный металл, цвет под натуральный орех, ножки с золотистыми наконечниками. Столешница: закаленное черное стекло, окрас под мрамор, полка черное стекло. Особенности: оригинальное подстолье; каучуковые подпятники; закалённое стекло; отделка золотистой фурнитурой; золотистые наконечники на ножках.

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Вес11.3 кг
  • Материал столешницыМДФ, стекло
  • Материал подстольяметалл
  • Размер упаковки57/50/20 см
  • Страна изготовленияКитай

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