Характеристики товара
Описание
Элегантный журнальный столик OSWALD. Замечательное дополнение для любого интерьера. Основание: ламинированный металл, цвет под натуральный орех, ножки с золотистыми наконечниками. Столешница: закаленное черное стекло, окрас под мрамор, полка черное стекло. Особенности: оригинальное подстолье; каучуковые подпятники; закалённое стекло; отделка золотистой фурнитурой; золотистые наконечники на ножках.
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Вес11.3 кг
- Материал столешницыМДФ, стекло
- Материал подстольяметалл
- Размер упаковки57/50/20 см
- Страна изготовленияКитай