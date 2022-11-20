Фотография Стол журнальный, приставной Неро от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стол журнальный, приставной Неро

5
Оптовая цена
от 7 990 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стол журнальный, приставной Неро
Стол журнальный, приставной Неро
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стол журнальный, приставной Неро

5
7990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стол журнальный Шеффилд
Стол журнальный Шеффилд
Следующий Стол журнальный Рилле 443
Стол журнальный Рилле 443

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота640 мм
  • Длина490 мм
  • Ширина420 мм
  • Материал столешницышпон
  • Материал подстольяМДФ

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подстолье Альянс 80 М, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
4 650 ₽
Оптовая цена
4.3
Подстолье Альянс 80 М
Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Вустер
Настоящее фото товара Стол складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover-24%
9 990 ₽12 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол складной круглый 150/74
Настоящее фото товара Стол Орион Plus, произведённого компанией ChiedoCover
19 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Орион Plus
Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Maestrale 90, произведённого компанией ChiedoCover
13 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол пластиковый обеденный Maestrale 90
Настоящее фото товара Часы настольные 01065, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Часы настольные 01065
Настоящее фото товара Часы настольные 01062, произведённого компанией ChiedoCover
5 800 ₽
Оптовая цена
4.9
Часы настольные 01062
Настоящее фото товара Часы настольные 01061, произведённого компанией ChiedoCover
3 200 ₽
Оптовая цена
4.6
Часы настольные 01061
Настоящее фото товара Часы настольные 01060, произведённого компанией ChiedoCover
7 100 ₽
Оптовая цена
4.3
Часы настольные 01060
Настоящее фото товара Часы настольные 01059, произведённого компанией ChiedoCover
7 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Часы настольные 01059

Другие товары из раздела столы в стиле лофт оптом

Настоящее фото товара Стол журнальный Фьюжн, произведённого компанией ChiedoCover
9 250 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол журнальный Фьюжн
Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 3, произведённого компанией ChiedoCover
12 225 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол журнальный Гурон 3
Настоящее фото товара Стол журнальный Штурвал, произведённого компанией ChiedoCover
13 899 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол журнальный Штурвал
Настоящее фото товара Стол журнальный Гурон 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 381 ₽
Оптовая цена
3.8
Стол журнальный Гурон 2
Настоящее фото товара Стол Норд, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Норд
Настоящее фото товара Столик Prelud дизайнерский, произведённого компанией ChiedoCover
54 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Столик Prelud дизайнерский
Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1600х800х850, светлый орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover-14%
В наличии
12 990 ₽14 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Лофт-2, 1600х800х850, светлый орех, черный
Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит, произведённого компанией ChiedoCover
24 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит
Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / белый, произведённого компанией ChiedoCover
24 690 ₽
Оптовая цена
5
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / белый
Настоящее фото товара Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золото, произведённого компанией ChiedoCover
24 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золото