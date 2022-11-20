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Стол журнальный Стилгрей - фото 1

Стол журнальный Стилгрей

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Характеристики товара

Описание

Журнальный стол-один из незаменимых предметов гостиной дома или офиса. Этот небольшой предмет мебели делает помещение более уютным, завершенным и оригинальным. Абсолютно под любой интерьер можно подобрать подходящий вариант. Стол журнальный "Стилгрей" благодаря необычной двойной столешнице смотрится очень стильно и оригинально. Можно преображать интерьер, меняя форму стола. А благодаря широкой цветовой гамме, в том числе и комбинации двух цветовых решений, данный столик сделает ваш интерьер уникальным

Упаковка: 79х80х6 см, 1 место

Вес: 11.2 кг

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина780 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольямассив
  • Цветбелый, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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