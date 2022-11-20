Характеристики товара
Описание
Журнальный стол-один из незаменимых предметов гостиной дома или офиса. Этот небольшой предмет мебели делает помещение более уютным, завершенным и оригинальным. Абсолютно под любой интерьер можно подобрать подходящий вариант. Стол журнальный "Стилгрей" благодаря необычной двойной столешнице смотрится очень стильно и оригинально. Можно преображать интерьер, меняя форму стола. А благодаря широкой цветовой гамме, в том числе и комбинации двух цветовых решений, данный столик сделает ваш интерьер уникальным
Упаковка: 79х80х6 см, 1 место
Вес: 11.2 кг
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина780 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольямассив
- Цветбелый, бежевый
- Страна изготовленияРоссия