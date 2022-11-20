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          Фотография Столешница 1200х700 металлокерамика от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Столешница 1200х700 металлокерамика

          4.4
          Оптовая цена
          от 13 590 ₽
          При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Столешница 1200х700 металлокерамика
          Столешница 1200х700 металлокерамика
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          Столешница 1200х700 металлокерамика

          4.4
          13590 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Длина1200 мм
          • Ширина700 мм
          • Материал столешницыметаллокерамика

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