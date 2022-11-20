Столешницы FUNDERMAX (Австрия) – производятся из компакт-плиты HPL,
толщиной 12 мм, представляющей собой монолитный, композитный материал высокой
плотности (1450 кг/м3)
- Высокая прочность и износостойкость
- Абсолютная влагостойкость
- Устойчивость к температурным перепадам (от -60 до +80*С)
|Размер столешницы, мм
|Стоимость, руб
|D600
|4290
|D700
|6490
|D800
|6690
|D900
|7890
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Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг
Электрокамин Брукс LUX широкий очаг
Электрокамин Харис стандартный очаг
Электрокамин Харис широкий очаг