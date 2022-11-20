Столешница Fundermax, квадратная форма

6 оценок

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Столешница Fundermax, квадратная форма

4.4
4 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Столешницы FUNDERMAX (Австрия) – производятся из компакт-плиты HPL,

толщиной 12 мм, представляющей собой монолитный, композитный материал высокой

плотности (1450 кг/м3)

- Высокая прочность и износостойкость

- Абсолютная влагостойкость

- Устойчивость к температурным перепадам (от -60 до +80*С)

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • МатериалHPL
  • Толщина12 мм

Варианты размеров

Размер столешницы, мм Стоимость, руб
600х600 4290
700х700 6490
800х800 6690
900х900 7890

Варианты столешницы

Dekotech 0080Dekotech 0080
Dekotech 0386Dekotech 0386
Dekotech 0566Dekotech 0566
Dekotech 0428Dekotech 0428
Dekotech 0077Dekotech 0077
Dekotech 0406Dekotech 0406
Dekotech 0027Dekotech 0027
Dekotech 0026Dekotech 0026
Dekotech 0755Dekotech 0755
Dekotech 0344Dekotech 0344
Dekotech 0794Dekotech 0794
Dekotech 0269Dekotech 0269
Dekotech 0378Dekotech 0378
Dekotech 0260Dekotech 0260
Dekotech 0331Dekotech 0331
Dekotech 0048Dekotech 0048
Dekotech 0427Dekotech 0427
Dekotech 0497Dekotech 0497
Dekotech 0793Dekotech 0793
Dekotech 0585Dekotech 0585
Dekotech 0394Dekotech 0394
Dekotech 0581Dekotech 0581
Dekotech 0565Dekotech 0565
Dekotech 0074Dekotech 0074
Dekotech 0421Dekotech 0421
Dekotech 0741Dekotech 0741
Dekotech 0179Dekotech 0179
Dekotech 0426Dekotech 0426
Dekotech 0851Dekotech 0851
Dekotech 0085Dekotech 0085

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