Столешницы FUNDERMAX (Австрия) – производятся из компакт-плиты HPL,
толщиной 12 мм, представляющей собой монолитный, композитный материал высокой
плотности (1450 кг/м3)
- Высокая прочность и износостойкость
- Абсолютная влагостойкость
- Устойчивость к температурным перепадам (от -60 до +80*С)
|Размер столешницы, мм
|Стоимость, руб
|600х600
|4290
|700х700
|6490
|800х800
|6690
|900х900
|7890
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