Столешницы FUNDERMAX (Австрия) – производятся из компакт-плиты HPL,
толщиной 12 мм, представляющей собой монолитный, композитный материал высокой
плотности (1450 кг/м3)
- Высокая прочность и износостойкость
- Абсолютная влагостойкость
- Устойчивость к температурным перепадам (от -60 до +80*С)
|Размер столешницы, мм
|Стоимость, руб
|600х1200
|7590
|700х1400
|11390
|800х1600
|13990
|900х1800
|14390
Электрокамин Лондон BL широкий очаг
Электрокамин Оливия WT стандартный очаг
Электрокамин Оливия WT широкий очаг
Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг
Электрокамин Венеция LUX широкий очаг
Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг
Электрокамин Брукс LUX широкий очаг
Электрокамин Харис стандартный очаг
Электрокамин Харис широкий очаг
Электрокамин Элтон LUX