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Столешница HPL-Compact 12мм, прямоугольная

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Характеристики товара

Описание

Стандартные размеры:

Столешница 60х60

Столешница 70х70

Столешница 80х80

Столешница 90х60

Столешница 90х90

Столешница D-60

Столешница D-70

Столешница D-80

Столешница D-90

Столешница 1100х700

Столешница 1200х800

Столешница 1400х800

Столешница 1400х900

Возможно изготовление столешницы по вашим размерам. Для уточнения деталей свяжитесь с нашим менеджером.

Преимущество слоистого пластика стоит отметить:

- Устойчивость и прочность
HPL пластик устойчив к механическим повреждениям, царапинам и сколам благодаря сверхплотной монолитной структуре. Материал сохраняет свои первоначальные свойства и эстетический внешний вид на протяжении многих лет активной эксплуатации.
- Пожароустойчивость
Трудногорючие HPL панели не подвержены горению и не выделяют вредных веществ при повышенных температурах, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности КМ-1 с полным протоколом испытаний.
- Термостойкость
До 180 градусов
- Отсутствие кромки
- Экологичность
Декоративный слоистый пластик безвреден для человека и окружающей среды. HPL Lemark соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, что подтверждено сертификатами. Рекомендован к применению в медицинских и образовательных учреждениях.
- Стойкость к химикатам
Воздействие агрессивных химических реагентов и растворителей не повлияют на внешний вид и характеристики HPL пластика Lemark. Благодаря таким свойствам, пластик применяется в медицинских учреждениях, стерильных помещениях и лабораториях. Невосприимчивость поверхности панелей к химическим веществам позволяет осуществлять дезинфекцию и очистку материала с применением моющих и дезинфицирующих препаратов (не абразивных). Способность выдерживать высокие механические нагрузки гарантирует срок службы в течение многих десятилетий без видимых следов износа.
- Максимальная влагостойкость
Благодаря монолитной структуре и отсутствию пор слоистые пластики не впитывают влагу. Материал неуязвим для образования грибка, плесени, гнили и иного воздействия микроорганизмов.
- Защита от перепадов температур
Одним из главных достоинств HPL панелей Лемарк является устойчивость к любым погодным явлениям. Им не страшны температурные перепады, заморозки, дождь и снег. Диапазон рабочих температур составляет от +70°С до -50°С, что позволяет использовать материал даже в условиях Крайнего Севера.
- Антибактериальность
Благодаря бактерицидным свойствам, микроорганизмы практически мгновенно погибают при соприкосновении с поверхностью пластика. Материал широко применяется в местах с особыми требованиями к санитарии.
- Устойчивость к ультрафиолету
При производстве слоистых пластиков нами используются специальные защитные покрытия. Благодаря им материал приобретает устойчивость к ультрафиолету и сохраняет привлекательный внешний вид на протяжении многих лет.
Дополнительные сферы применения HPL-Compact.
Благодаря влаго- и термостойкости и другим свойствам, превосходно противостоящим эксплуатационным нагрузкам, компакт-ламинат успешно применим в следующих объектах:
- мебель для фитнес клубов
- мебель для офисных помещений
- уличная мебель
- сфера общественного питания
- лабораторная мебель
- помещения с повышенной влажностью
- медицинские помещения
HPL. ДБСП.
Бумажно-слоистый пластик (БСП) – именно такой появился композитный материал. Несколько слоев крафт-бумаги, пропитанных жидкими смолами и «сплавленных» при высокой температуре под давлением (не менее 3 мПа), – и на выходе получаются листы, пленки, панели и даже бруски. Монолитные, жесткие, прочные, с самой разной поверхностью. High Pressure Laminate – технологии высокого давления, именно с помощью данной технологии производится HPL-compact 12mm. Поэтому довольно часто БСП называют также HPL-ламинатом.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина700 мм
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