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Столешница из дерева манго, орех

14 оценок
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Столешница из дерева манго, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Длина760 мм
  • Толщина50 мм
  • Вес10 кг
  • Материалманго
  • Цветжелтый, коричневый

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