Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Длина760 мм
- Толщина50 мм
- Вес10 кг
- Материалманго
- Цветжелтый, коричневый
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