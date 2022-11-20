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Столешница из дерева манго, венге

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1220 мм
  • Длина1220 мм
  • Толщина40 мм
  • Вес37 кг
  • Материалманго
  • Цветкоричневый, черный

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