Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1220 мм
- Длина1220 мм
- Толщина40 мм
- Вес37 кг
- Материалманго
- Цветкоричневый, черный
Подстолье чугунное 1236
Подстолье чугунное 1237
Подстолье чугунное 1014
Подстолье чугунное 2014
Подстолье ER 3070
Подстолье ER 3011
Подстолье металлическое 1040EM, нержавейка
Столешница шпон, 40 мм, прямоугольная
Столешница шпон, 40 мм, круглая
Столешница шпон, 60 мм, прямоугольная
Столешница шпон, 60 мм, круглая
Столешница массив дуба, 40 мм
Столешница массив бука, 40 мм