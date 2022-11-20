Характеристики товара
Описание
Натуральная дубовая столешница. Делается на заказ путем склейки цельноламельного дуба и доски дубовой необрезной. Размеры варьируются по длине до 4 метров, по ширине до 140 см. Толщина столешницы стандартная 40 мм.
Все столешницы сухие, шлифованные, с обработанными краями. Покрыты бесцветным маслом и воском. Доставляются упакованными в пленку.
Можно выбрать другую толщину изделия. А также покрыть морилкой под необходимый вам оттенок дерева.
Столешница делается путем склейки из цельноламельного дубового щита и необрезной дубовой доски. Получается вид как у цельного дубового слэба. При этом столешница не имеет ограничений по размерам, форме и существенно ниже по цене. По сравнению с настоящим дубовым слэбом имеет чуть меньшую прочность на деформацию.
Внимание: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения столешницы.
Такая столешница прекрасно смотрится в натуральном виде, просто покрытая маслом и воском. А натуральная кромка придает ей солидности и экологичности. Все края и поверхность отшлифованы и обработаны.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Толщина40 мм
- Материал столешницыдерево
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы4000*1400
- Цветжелтый