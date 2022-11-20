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Столешница из массива дуба с необработанной кромкой 40 мм - фото 1Столешница из массива дуба с необработанной кромкой 40 мм - фото 2Столешница из массива дуба с необработанной кромкой 40 мм - фото 3

Столешница из массива дуба с необработанной кромкой 40 мм

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Столешница из цельноламельного дуба 40 мм
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Столешница из цельноламельного дуба 40 мм

Характеристики товара

Описание

Натуральная дубовая столешница. Делается на заказ путем склейки цельноламельного дуба и доски дубовой необрезной. Размеры варьируются по длине до 4 метров, по ширине до 140 см. Толщина столешницы стандартная 40 мм.

Все столешницы сухие, шлифованные, с обработанными краями. Покрыты бесцветным маслом и воском. Доставляются упакованными в пленку.

Можно выбрать другую толщину изделия. А также покрыть морилкой под необходимый вам оттенок дерева.

Столешница делается путем склейки из цельноламельного дубового щита и необрезной дубовой доски. Получается вид как у цельного дубового слэба. При этом столешница не имеет ограничений по размерам, форме и существенно ниже по цене. По сравнению с настоящим дубовым слэбом имеет чуть меньшую прочность на деформацию.

Внимание: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения столешницы.

Такая столешница прекрасно смотрится в натуральном виде, просто покрытая маслом и воском. А натуральная кромка придает ей солидности и экологичности. Все края и поверхность отшлифованы и обработаны.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Длина1000 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Рекомендуемый максимальный размер столешницы4000*1400
  • Цветжелтый

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