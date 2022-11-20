Характеристики товара
Описание
Cтолешница делается на заказ по вашим размерам из цельноламельной сосны. Размеры варьируются по длине до 5метров, по ширине до 120 см. Толщина столешницы стандартная 40 мм.
Все столешницы сухие, шлифованные, с обработанными краями. Покрыты бесцветным маслом и воском. Доставляются упакованными в пленку.
Можно выбрать другую толщину изделия. А также покрыть морилкой под необходимый вам оттенок дерева. Столешница делается фабричным способом из широких хвойных панелей. Благодаря этому имеет вид цельного массива дерева. Хвойные не относятся к твердым породам древесины. Поэтому если вы планируете сильно технически эксплуатировать столешницу (резать на ней что-либо или отбивать), рекомендуется выбрать дуб, ясень или бук.
Внимание: дерево очень чувствительно к влажности, поэтому при установке во влажное или чересчур сухое помещение возможны небольшие усыхания или расширения столешницы.
Сосна и лиственница хорошо смотрятся в натуральном виде, просто покрытые маслом и воском. Так лучше проявляются янтарные оттенки данной породы древесины.Наши столешницы делаются из щита категории А. Все края и поверхность отшлифованы и обработаны.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Длина1000 мм
- Толщина40 мм
- Материал столешницымассив сосны 40 мм
- Рекомендуемый максимальный размер столешницы5000*1200
- Цветжелтый